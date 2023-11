Grała w "Klanie" jedną z głównych postaci - Dorota Naruszewicz - znana większości Polaków jako serialowa Beatka. Z hitem TVP pożegnała się w 2011 roku, ponieważ jak sama twierdziła, była znużona jej rolą w serialu. Jej bohaterka zaginęła za granicą i ślad po niej zaginął.

– 14 lat to jest bardzo dużo, a i postać mi się znudziła. Straciłam do niej serce oraz zamiłowanie i właściwie przez długi już czas trzymały mnie na planie przyjaźnie. Sama jestem widzem i jak setny raz z kolei oglądam ulubiony film w telewizji, jak piętnasty raz idę do teatru na ulubioną sztukę, moje odczucia, ciekawość, wrażliwość, emocje jako odbiorcy ulegają określonym zmianom, słabną – powiedziała w rozmowie z portalem Onet.pl.