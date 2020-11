Oto tajemnice serialu "Gliniarze"! Kto się w kim zakochał na planie, a kto otrzymuje najwięcej wiadomości od fanek?  

Pięć razy w tygodniu ruszają w teren, aby ścigać warszawskich przestępców. Wartka akcja, brawurowe pościgi i aresztowania trzymają w napięciu. Ale to niejedyne mocne strony „Gliniarzy”. Widzowie pokochali ich głównych bohaterów: trzy pary z Wydziału Kryminalnego, które tworzą Arkadiusz Krygier (46) i Tomasz Skrzypniak (29), Ewelina Ruckgaber (34) i Piotr Mróz (32) oraz Laura Samojłowicz (35) i Aleksander Mackiewicz (38).

Perypetie „Gliniarzy” śledzi w Polsacie średnio 1,7 mln osób – nic dziwnego, że produkcja (na antenie już od dziewięciu sezonów!) wygrała w plebiscycie Party.pl w kategorii „Najlepszy serial paradokumentalny”. Na czym polega jej fenomen?

Serialowi gliniarze żartują, że gra na planie przypomina im… pracę w korporacji. Dlaczego?

– Zdjęcia kręcimy codziennie od poniedziałku do piątku. Zaczynamy wcześnie rano i zdarza się, że kończymy późnym wieczorem, ale zawsze, gdy idziemy do domu, do naszej drugiej rodziny, opuszczamy plan z uśmiechem – opowiada „Party” Ewelina Ruckgaber, która w „Gliniarzach” gra od samego początku. – Gdy zaczynaliśmy, były nas dwie pary. Nie będę skromna, to my doprowadziliśmy ten serial na szczyt i czujemy się jego rodzicami – dodaje serialowa Natalia.