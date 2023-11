Są już wyniki oglądalności szóstego sezonu serialu "Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny"! Hit Czwórki oglądało średnio aż 1,8 mln widzów - czytamy w informacji prasowej. Produkcja walczyła z nadawanym w tym samym czasie Big Brotherem. Czy udało jej się pokonać show TVN 7?

Okazuje się, że tak! Jak czytamy:

W paśmie emisji – od poniedziałku do czwartku o godz. 20 – serial walczył z nowym „Big Brotherem”, odnosząc spektakularny sukces m.in. wśród młodej widowni, należącej do tzw. „generacji Z”, określanej też jako pokolenie internetowe. W grupie ludzi przed trzydziestką „Sprawiedliwi...” uzyskali 11,2 % (SHR All 16-29) udziałów w rynku - prawie dwa razy więcej niż „Big Brother” (6,9% SHR All 16-29) . W grupie 4+ przewaga serialu Czwórki nad reality show TVN7 była 2,5-krotna: 12% udziałów i 1,8 mln widzów „Sprawiedliwych…” – w porównaniu do 4,8% udziałów i 0,7 mln osób oglądających „Big Brothera”.