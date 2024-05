Choć początkowo nic tego nie zapowiadało, „Reniferek” stał się wielkim hitem Netfliksa. O tym serialu mówią dzisiaj wszyscy. Historia napisana przez Richarda Gadda, szkockiego komika, aktora i scenarzystę najpierw trafiła na deski teatru. W 2019 roku sztuka „Baby Reindeer” zgarnęła kilka wyróżnień. Na jej podstawie autor nie tylko napisał scenariusz dla czerwonej platformy streamingowej, ale także w nim zagrał.

„Reniferek” to historia komika, któremu – przynajmniej na razie – sława nie grozi. Komedia nie przynosi zysków, dlatego na co dzień pracuje jako barman i za darmo mieszka u matki swojej eks. W pracy trafia na Marthę. Zagubiona, smutna i samotna kobieta z widoczną nadwagą budzi w nim współczucie. Barman, który dobrze wie, że życie często nie rozpieszcza, stawia gościni herbatę. To pierwsza kostka domina, która uruchamia lawinę dramatycznych wydarzeń. Martha staje się stalkerką, która zmienia życie komika w koszmar. Dramat z nieco thrillerowym twistem podbił serca widzów. Zwłaszcza że Richard Gadd sam przeżył tę historię w prawdziwym życiu.

Seriale podobne do „Reniferka”

Jeśli po obejrzeniu „Reniferka” szukacie seriali inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami, których fabuła jest tak szokująca, że aż trudno w to uwierzyć, mamy coś dla was. W naszym zestawieniu znajdziecie nie tylko opowieści o stalkerach, ale również matce, która wmówiła córce chorobę, by ją kontrolować, czy sprawie wypadku (a może morderstwa) na schodach, ciągnącej się przez aż 15 lat.

„The Act”, 2019

Fani kryminałów mogliby stwierdzić, że autora tej historii nieco poniosła wyobraźnia, a jednak historia młodej Gypsy Rose Blanchard wydarzyła się naprawdę, co łączy ją ze wspomnianym „Reniferkiem”. Młoda kobieta pewnej nocy zamordowała swoją matkę, która przez lata traktowała ją jak osobę z niepełnosprawnością. Dee Dee Blanchard wmawiała córce, że ta cierpi na wiele poważnych chorób. Miała jeździć z dzieckiem na niepotrzebne zabiegi, zmuszać ją do noszenia okularów, choć miała dobry wzrok, czy nawet usuwać zdrowe zęby. Sprawa, następnie proces sądowy wywołały wielkie kontrowersje w mediach. Zdaniem specjalistów zachowanie matki Gypsy Rose mogły być spowodowane zastępczym zespołem Munchhausena, który polega na wywoływaniu objawów chorób u bliskich (zazwyczaj podopiecznych), by poddawać ich leczeniu.

„Schody”, 2022

Kolejna historia z cyklu: niewiarygodne, ale prawdziwe – jak w popularnym „Reniferku” Netfliksa. Po otrzymaniu zgłoszenia służby jadą do domu Michaela Petersona, gdzie znajdują jego żonę martwą. Mężczyzna dość szybko zostaje oskarżony o morderstwo. Okazuje się, że nie jest tak łatwo rozstrzygnąć, co wydarzyło się 9 grudnia 2001 roku. Czy Kathleen Peterson poślizgnęła się i spadła ze schodów, czy została z nich zepchnięta? A może przyczyna śmierci była inna? Proces sądowy zajął aż 15 lat. W trakcie pojawiło się mnóstwo zaskakujących zwrotów akcji. W miniserialu HBO w głównych rolach zobaczymy Colina Firtha oraz Toni Collette.

„Kochanka, stalkerka, zabójczyni”, 2024

Temat stalkingu jest coraz popularniejszy w filmach i serialach. W lutym br. pojawił się film dokumentalny Sama Hobkinsona o pewnym mechaniku, który postanawia poszukać szczęścia i – jak się domyślacie – źle trafia. Na portalu randkowym Dave poznaje dwie kobiety. Liz i Carie są samotnymi matkami, które oczarowują bohatera dokumentu. Ten początkowo niezobowiązujący trójkąt miłosny zmienia się w coraz bardziej niebezpieczną grę. W pewnym momencie zagrożony jest nie tylko Dave, ale i jego bliscy. Nękanie, oszustwa w sieci, a nawet morderstwo – to wszystko wydarzy się w historii Dave’a, który przez cztery lata przeżywał koszmar. To nieco przybliża go do naszego bohatera „Reniferka”.

„Ty”, 2018

Choć ta produkcja nie jest oparta na faktach, jak „Reniferek”, znalazła mnóstwo fanów, którzy interesują się tematyką stalkingu oraz niezdrowych fascynacji. Zauroczony pisarką Joe postanawia za wszelką cenę ją zdobyć. Zanim jednak menadżer księgarni zwróci się do Beck, gromadzi jak najwięcej informacji na jej temat, korzystając z mediów społecznościowych. Jego relacja z autorką powieści staje się obsesyjna. Mężczyzna przekracza kolejne granice, byle tylko zaspokoić pragnienie. Hipnotyzująca opowieść jest inspirowana bestsellerem Caroline Kepnes.

„Wyznania stalkerów”, 2022

Jak naprawdę myślą i co czują stalkerzy? Możecie się tego dowiedzieć, oglądając serial dokumentalny „Wyznania stalkerów”. Ostrzegamy jednak, że produkcja może was przerazić bardziej niż „Reniferek”. Wywiady przeprowadzane z prześladowcami, a także ich ofiarami często wywołują dyskomfort. Opowieści o przestępstwach, przemocy oraz nękaniu mogą wywołać gęsią skórkę u widzów. Oglądacie na własną odpowiedzialność.

