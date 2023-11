Już jutro 8. odcinek "O mie się nie martw", emisja o 20.40 w TVP2. A w nim:

Sylwia przeżywa ostateczne rozstanie z Mariuszem. Mariusz nie przyjmuje do wiadomości jej decyzji. Grażyna nie daje rady przegonić natręta z życia córki i postanawia pomóc szczęściu i doprowadzić Sylwię pod właściwy adres, czyli do Kuby Jurkowskiego. Sylwia nie wytrzymuje, a wygląda na to, że w całym zamieszaniu tylko Kuba rozumie jej emocje.

Marcin poznaje Julkę, córkę znajomej profesor prawa. Dziewczyna zapisuje się na jego zajęcia. Marcin rozpoznaje jej zdjęcie w komputerze Kamila, który błaga go o namiar na… Wiktorię.

Tymczasem Krzysiek po nocy spędzonej z Mileną zaczyna wycofywać się rakiem. Tym bardziej, że dociera do niego, jakim nieporozumieniem była informacja o zaręczynach Marty z Tomkiem.

