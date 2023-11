1 z 7

W "O mnie się nie martw" o 20.40 już dziś 13 października w TVP2! A w nim:

Iga ma sąsiadkę w swojej sali szpitalnej. To nastoletnia Lusia po nieudanej próbie samobójczej. Dla Igi to ważny dzień, z pomocą Kuby będzie próbowała chodzić z balkonikiem. Denerwuje ją i frustruje powolny proces rehabilitacji. Nieoczekiwanie jednak staje się świadkiem rozmowy, która wyjaśni, co właściwie przydarzyło się Lusi i kto powinien za to odpowiedzieć.

Tymczasem Marcin...

