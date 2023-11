Co nas czeka w finale "O mnie się nie martw"? Emisja w TVP2 o 20. 40 w 1 grudnia!

Iga i pani Irenka motywują Krzyśka do poważnej rozmowy z Martą o przyszłości ich związku. Iga rozmawia także z Martą. Uświadamia jej niekonsekwencję zachowania oraz to, że musi podjąć jakąś decyzję. Między Krzyśkiem a Martą dochodzi do poważnej rozmowy o przyszłości ich związku.

Iga postanawia zrobić Marcinowi niespodziankę i nadrobić stracony przez chorobę czas.

Co jeszcze? Zobacz zwiastun!

