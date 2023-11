4 z 4

Co jeszcze wiemy o nowym serialu TVN? To kolejny autorski projekt stacji, od początku rozwijany przez Zespół Produkcji Fabularnej, który nadzoruje Marta Grela-Gorostiza. Główną scenarzystką serialu jest Kaśka Śliwińska-Kłosowicz. Zdjęcia do produkcji rozpoczną się w lipcu i potrwają do października, a realizowane będą w Warszawie oraz w Płocku, w którym to osadzona została fabuła. Kierownikiem produkcji serialu „Pod powierzchnią” jest Krzysztof Łojan, a producentem - Karolina Izert.