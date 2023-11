2 z 5

O czym będzie serial "Diagnoza"?

"Diagnoza" to serial medyczny, którego akcja będzie się toczyć w szpitalu w Rybniku. Główną bohaterkę serialu Annę Nowak (Maja Ostaszewska) poznamy już w pierwszym odcinku. Ambitna lekarka przyleci na Śląsk w ważnej dla siebie sprawie. W wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, Anna trafi do szpitala, gdzie usłyszy diagnozę "amnezja". W walce o powrót do zdrowia będą ją wspierać lekarze Specjalistycznego Szpitala nr 4 w Rybniku. Anna Nowak będzie próbowała odzyskać pamięć i odkryć, kim naprawdę jest. Nie zabraknie ogromnych, nierzadko skrajnych emocji, zaskakujących zwrotów akcji, interesujących przypadków medycznych.

