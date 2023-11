2 z 5

W rolę księcia Filipa wcieli się Tobias Menzies, który wcześniej grał w serialach: "Gra o tron" czy "Outlander". Aktor nie ukrywa, że zanim zaczął zdjęcia do serialu "The Crown", nie interesował się Elżbietą II i życiem jej męża, księcia Filipa. Co na temat przygotowania do tej roli powiedział Tobias Menzies?

- Nie czytałem o nich dużo ani nie poświęcałem szczególnej uwagi, ale jego życie bardzo mnie zaintrygowało. To całkiem interesujący człowiek. Słuchałem go tyle, ile mogłem. To trochę sprawa techniczna: chcesz brzmieć i wyglądać jak on, a do tego jeszcze poruszać się tak samo. Trochę już traciłem zmysły, słuchając go tak w nieskończoność - powiedział aktor.

content:0_117686,0_117060:CMNews