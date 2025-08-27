Nowy film „Pragnę tylko ciebie” zadebiutował 21 sierpnia 2025 roku na Netfliksie i błyskawicznie wskoczył na 1. miejsce oglądalności. Niemiecki thriller osadzony na Majorce to połączenie zmysłowego romansu z mroczną tajemnicą, która burzy letnią sielankę. Czy naprawdę warto go obejrzeć? Opinie są skrajne. My... polecamy, ale będziecie zaskoczeni, dlaczego.

O czym jest film „Pragnę tylko ciebie” na Netflixie?

Lilli przyjeżdża na Majorkę, by odwiedzić swoją siostrę Valerię. Wkrótce dowiaduje się o niespodziewanych zaręczynach siostry z Francuzem o imieniu Manu. Para planuje wspólną inwestycję w luksusowy pensjonat. Lilli jednak zaczyna coś podejrzewać. Jej niepokój rośnie, a kiedy poznaje Toma – tajemniczego menedżera nocnego klubu – ulega jego urokowi. Pomiędzy nimi wybucha płomienny romans, który szybko przekształca się w niebezpieczną relację pełną obsesji i sekretów.

Produkcja i twórcy: kto stoi za filmem „Fall for Me”?

Film „Pragnę tylko ciebie” (oryg. „Fall for Me”) to niemiecka produkcja zrealizowana dla platformy Netflix. Za reżyserię odpowiada Sherry Hormann, scenariusz napisała Stefanie Sycholt. Produkcję zrealizowano w ramach studia Wiedemann & Berg Television, znanego z wysokiej jakości realizacji dla niemieckiego rynku VOD. Całość została nakręcona w języku niemieckim, a zdjęcia powstały na malowniczej Majorce. Film trwa 1 godzinę i 43 minuty i miał swoją premierę 21 sierpnia 2025 roku.

Główne postacie i obsada – kto gra w filmie?

W rolach głównych występują:

Svenja Jung jako Lilli – bohaterka, która wikła się w ryzykowną relację z Tomem,

Tijan Marei jako Valeria – młodsza siostra Lilli, zaręczona z Manu,

Victor Meutelet jako Manu – francuski narzeczony Valerii,

Theo Trebs jako Tom – tajemniczy menedżer klubu nocnego,

W pozostałych rolach pojawiają się:

Thomas Kretschmann,

Antje Traue,

Lucía Barrado.

Zmysłowy thriller czy rozczarowanie? Recenzje widzów

„Pragnę tylko ciebie” od początku budzi skrajne emocje wśród widzów. Nie brakuje w nim zmysłowych scen, które przypominają pod względem nastroju polski film „365 dni”. To właśnie te fragmenty wzbudzają najwięcej kontrowersji – dla jednych są zbyt nachalne, dla innych podkreślają głębię relacji bohaterów.

Aktualna ocena filmu na portalu Filmweb wynosi 4,9/10 (na podstawie ponad 800 ocen). Co zaś piszą widzowie w sieci? Są zachwyty:

Świetny film, polecam! Idealny na wieczór

To naprawdę dobrze się ogląda

Nie brakuje jednak i ostrej krytyki:

mocne 2 na 10 😃 słaby bardzo, fabuła nędzna, historia naciągana i słabo opowiedziana.

Przewidywalny samograj obrażający inteligencję widza na każdym kroku. napisał jeden z użytkowników portali filmweb.pl

My również jesteśmy po seansie produkcji. I choć nie chcemy niczego sugerować, to powiemy jedno. "Pragnę tylko Ciebie" jest tak bardzo średnie (a momentami naprawdę słabe), że aż... znośne. Jeśli rolą sztuki (a co za tym idzie, filmu również) jest pozostawienie widza z jakąkolwiek refleksją, to po seansie tego thrillera na pewno zadacie sobie pytanie: "Ale o co chodzi?". I będzie pasowało do każdego aspektu.

