Reklama

Od kilku tygodni mówi się o wielkim powrocie serialu "BrzydUla". Według naszych informacji planowana jest kontynuacja losów BrzydUli (Julia Kamińska), ale na oficjalne potwierdzenie musimy poczekać. To nie oznacza jednak, że nie możemy poplotkować, chociażby z serialowym "Bażantem", w którego wcielał się Maciej Radel (obecnie będziemy mogli go oglądać w nowym serialu TVP "Za marzenia"). Co nam zdradził? Zobaczcie!

A jeśli kochacie polskie i nie tylko polskie seriale, zachęcamy Was do przyłączenia się do facebookowej serialowej grupy, gdzie omawiamy najważniejsze wydarzenia!

Zobacz: Małgorzata Socha nie zagra w nowych odcinkach "BrzydUli"? "Nikt do mnie nie dzwonił"

East News

Reklama