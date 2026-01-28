W nadchodzących odcinkach serialu „Pierwsza miłość”, numerowanych od 4150 do 4154, widzowie będą świadkami wstrząsających wydarzeń. Emilka bierze ślub z Mateuszem, który ujawnia swoją prawdziwą, przerażającą naturę. Ceremonia, która miała być szczęśliwym początkiem nowego życia, szybko przeradza się w koszmar.

Mateusz ujawnia swoje prawdziwe oblicze

Tuż po ślubie Mateusz okazuje się być niebezpiecznym psychopatą. Jego obsesja na punkcie Emilki sięga zenitu. Zamiast spędzić noc poślubną w romantycznej atmosferze, Emilka zostaje przez niego uwięziona. Nowo poślubiony mąż zmusza ją do wypicia tajemniczej substancji, która okazuje się być trucizną. To szokujące zachowanie doprowadza do dramatycznego zwrotu akcji.

Po zażyciu trucizny Emilka traci przytomność. Jej stan pogarsza się z minuty na minutę. W międzyczasie Mateusz zachowuje się coraz bardziej nieobliczalnie, a jego działania mogą zagrażać także innym osobom. Dramatyczna walka o życie Emilki rozpoczyna się natychmiast po tym, jak najbliżsi orientują się, co się wydarzyło.

Michał i reszta bohaterów próbują uratować Emilkę

Michał i pozostali bohaterowie serialu ruszają Emilce na ratunek. W kolejnych odcinkach zobaczymy desperacką próbę dotarcia do miejsca, gdzie przetrzymywana jest kobieta. Emocje sięgają zenitu, a napięcie nie opuszcza widzów ani na chwilę. Każda minuta ma teraz znaczenie, bo życie Emilki wisi na włosku.

Na razie nie wiadomo, czy Emilka przeżyje spotkanie z Mateuszem i skutki zatrucia. Serial „Pierwsza miłość” zapowiada kolejne emocjonujące odcinki, które pokażą, jak rozwikła się ta dramatyczna historia. Widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne odcinki, by dowiedzieć się, jak zakończy się ten koszmar.

