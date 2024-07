Maria i Włodek po 45 latach małżeństwa znaleźli się na życiowym zakręcie! Uczucie jednej z najbardziej uwielbianych przez widzów par serialu „Na Wspólnej” zostało wystawione na poważną próbę. Choć cała rodzina liczy na to, że to tylko chwilowy kryzys, Zięba oznajmiam Marii, że chce rozwodu! Czy to koniec legendarnego małżeństwa?

Ziębowie z "Na Wspólnej" rozwodzą się!

Maria wciąż nie może pogodzić się z tym, że Włodek zamieszkał w barze. Choć bardzo brakuje jej męża, to urażona duma nie pozwala wyciągnąć ręki na zgodę. Natomiast Zięba korzysta z życia „singla” i organizuje imprezę imieninową. Gdy zabawa trwa w najlepsze, niepodziewanie zjawia się Maria – jest w szoku, gdy widzi męża w objęciach dużo młodszej blondynki!

Skłóconym rodzicom z pomocą próbuje przyjść cała rodzina. Ziębowie dostają w prezencie od swoich dzieci wycieczkę do Paryża. Niestety, wizja romantycznego wyjazdu we dwoje nie przekonuje ich do zażegnania kryzysu. Włodek chce rozwodu! Maria zgadza się na to pod warunkiem, że mąż na dobre wyprowadzi się z domu. W sprawę zostaje zaangażowana Weronika, która organizuje dla skłóconych Ziębów wizytę u mediatora. Czy psycholog uświadomi Marii i Włodkowi jak wiele mają do stracenia? Czy powstrzyma ich przed rozwodem?

Ziębowie...

To już koniec ich małżeństwa?

