Związek Ewy (Ewa Gawryluk) i doktora Ostrowskiego (Marek Kalita) od początku wzbudzał wiele kontrowersji. Niewiele osób wierzyło, że może im się udać. Ewa musiała między innymi zmierzyć się z problemem uzależnienia swojego partnera. Arkadiusz Ostrowski był bowiem lekomanem. Lekarz nie spieszył się także z zaręczynami. Dopiero interwencja matki Ewy doprowadziła do tego, że Ostrowski odważył się zrobić krok naprzód. Już w 2730. odcinku "Na Wspólnej" będziemy świadkami uroczystego ślubu zakochanych. Niestety, nie wszystko pójdzie gładko. Ślub Ewy i Ostrowskiego odbędzie się w cieniu rodzinnej tragedii. W Urzędzie Stanu Cywilnego zabraknie matki panny młodej, która wprost z wieczoru panieńskiego trafi do szpitala. Zobaczcie zwiastun odcinka i sprawdźcie, co nas czeka w najbliższym czasie w "Na Wspólnej"!

Widzowie będą świadkami ślubu Ewy i Arkadiusza