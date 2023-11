4 z 4

Mimo tego, że mama Ewy nadal będzie przebywała w szpitalu, zakochani postanowią nie odwoływać ślubu. W 2730. odcinku "Na Wspólnej" Ewa i Ostrowski zjawią się w urzędzie stanu cywilnego, aby wstąpić w związek małżeński. Igor (Kuba Wesołowski), syn Ewy, zadba o to, aby jego babcia mogła zobaczyć całą uroczystość ze szpitalnego łóżka. Jak mu się to uda? Dowiemy się tego już we wtorek 14 sierpnia!