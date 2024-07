Do tego reżyser (w tej roli: Grzegorz Pacek) zaproponuje gościom, by zostali w filmie konsultantami… I sami wystąpili przed kamerą!

- Uwielbiam pracować z naturszczykami! Jesteście jak dzikie konie... Potrzebujecie kogoś, kto was dosiądzie, założy wam uzdę i puści w cwał... To jak? Macie wolny tydzień?

- W sumie, to mamy wolne...

- To może być początek pięknej przyjaźni!