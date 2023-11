W tym tygodniu w "Na dobre i na złe":

Falkowicz (Michał Żebrowski) poprosi o rękę Kasię Smudę (Ilona Ostrowska)! Chirurg zauważy, że Matylda (Amelia Czaja) martwi się, bo nie są „oficjalnie” rodziną. I to zmobilizuje go do oświadczyn - choć nie tak romantycznych, jak Kasia by pragnęła.

Kaśka na tropie nowego anestezjologa, a Wiktoria będzie mieć stresujący poranek...

Zobacz zwiastun 694. odcinka "Na dobre i na złe". Emisja 7 lutego o 20.45 w TVP2.

Falkowicz robi to dla siebie czy Matyldy?

