9 z 12

A w finale: kolejne zawirowania w życiu Julki (Aleksandra Hamkało)! Młoda lekarka wybierze w końcu specjalizację z anestezjologii, gotowa uczyć się pod czujnym okiem Van Graafa (Redbad Klijnstra). Dużo trudniejsza okaże się za to dla niej „współpraca” z Aurelią Bart (Iwona Bielska). Matka Artura nadal będzie wtrącać się do jej życia i wyrzuci nawet z mieszkania należącą do dziewczyny kanapę – uznając, że jest stara i zepsuta.