Zapraszamy na 687 odcinek „Na dobre i na złe”… Co spotka lekarzy z Leśnej Góry w kolejnym tygodniu?

Falkowicz (Michał Żebrowski) próbował odsunąć Adama od Oliwii i dziecka… ale gdy badania genetyczne potwierdziły, że Józio należy do rodziny, nagle zmienił front. I ma już dla bratanka wielkie plany! Zacznie namawiać Adama (Grzegorz Daukszewicz), by – dla dobra syna – wprowadził się do Oliwii (Marta Bryła).

- Józef potrzebuje właściwych wzorów męskości. Ojca i stryja u boku…

- Nie będziemy razem mieszkać!

- Czemu? Bo Wiki? Bądź pragmatyczny... Biochemia dowodzi, że nie ma większej różnicy między stanem zakochania a tabliczką czekolady!

Od słowa do słowa, bracia znów się pokłócą.

Emisja dziś 29 listopada o 20.45 w TVP2.

