To niestety nieuniknione, niebawem ostatni odcinek wiosennego sezonu "Na dobre i na złe". W tym roku szybko będzie przerwa w ulubionym serialu medycznym Polaków.

Kiedy ostatni odcinek "Na dobre i na złe" w sezonie?

Ostatni odcinek 19. sezonu "Na dobre i na złe" zostanie wyemitowany w środę, 30 maja o godzinie 20:45 w TVP2.

Serial o lekarzach w Leśnej Górze nie zniknie z anteny na zawsze. To wakacyjna przerwa, a nowe odcinki serialu powrócą już na końcu sierpnia.

Z naszych wyliczeń wynika, że ostatni odcinek sezonu będzie miał numer 709 i jeśli nic się nie zmieni, zostanie wyemitowany 30 maja, przed Bożym Ciałem.

Do tej pory serial był emitowany zazwyczaj do połowy czerwca, ale teraz to się zmienia. Żałujecie?

Czy myślicie, że będzie spektakularny finał "Na dobre i na złe"?

Czy Kasia i Falkowicz jednak będą razem?

