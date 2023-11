Postać grana przez Filipa Bobka wniosła wiele zamieszania do Leśnej Góry. Marcin postanowił bowiem zawalczyć o serce Julki Burskiej (Ola Hamkało). Jak łatwo się domyśleć, nie spodobało się to jej partnerowi (Piotr Głowacki). Między lekarzami wciąż dochodzi do spięć. Marcin już niedługo wpakuje się w kolejne kłopoty. Co wydarzy się w najbliższych odcinkach "Na dobre i na złe"? Kilka ciekawych wątków zdradził nam sam Filip Bobek! Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej.

Reklama

Postać Marina wprowadza sporo zamieszania w Leśnej Górze

Pasują do siebie?

Reklama

Zobacz także: Czy Filip Bobek stanął już na planie "Brzyduli"? Wiemy!