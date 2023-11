W kolejnym odcinku „Na dobre i na złe” (odc. 693) – lekarze z Leśnej Góry spotkają się po pracy na imprezie w klubie. Wiktoria (Katarzyna Dąbrowska) cały wieczór spędzi z Radwanem (Mateusz Damięcki)... A Falkowicz (Michał Żebrowski), widząc oboje razem, ruszy dziewczynie na odsiecz!

Profesor uzna, że doktor Consalida wypiła kilka drinków za dużo i w nocy nie powinna zostać z kolegą sam na sam... A Radwan od razu zaprotestuje.

- O co mnie pan podejrzewa, doktorze?!

- Kiedy dwoje dorosłych ludzi mieszka ze sobą... Jest pan tylko mężczyzną!

- Jest moją najlepszą koleżanką! - Wiktoria, kompletnie pijana, parsknie w końcu śmiechem. Falkowicz jednak się nie podda… I najpierw zaproponuje przyjaciółce, by noc spędziła u niego w domu, a później rzuci do Radwana z groźbą w głosie:

- Nie pozwolę, by z powodu nadmiaru procentów... doszło do czegoś więcej! (…) Mam nadzieję, że koleżanka koleżance nie będzie zaglądała w spodnie...