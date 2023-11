Reklama

"Na dobre i na złe": Co wydarzy się w 704 odcinku serialu TVP, który już 18 kwietnia? Ciężko chory Maciek (Adam Bobik) stracił przytomność w ramionach Blanki (Pola Gonciarz). Z ostatnich badań wynika, że wrócił rak! Czy w obawie przed śmiercią spełni swoje marzenie i weźmie ślub z ukochaną? Na pewno zdąży się jej oświadczyć! Co na to dziewczyna? Zobaczcie poruszający fragment serialu!

