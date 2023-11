Michał Czernecki to aktor, któremu największą popularność w ostatnim czasie przyniosła rola Piotra Sadzika w "Diagnozie". Jego postać jest sympatyczna, ciepła i optymistycznie nastawiona do świata. Prywatnie Michał Czernecki również jest szczęśliwym mężem oraz ojcem. Niestety, nie zawsze tak było. W przeszłości aktor borykał się z wieloma problemami. W jednym z wywiadów gwiazdor "Diagnozy" wyznał, że aż dwukrotnie chciał odebrać sobie życie!

Zobacz także: Gwiazdor "Diagnozy" chciał dwa razy popełnić samobójstwo! Dlaczego?! Kto go uratował?

Teraz aktor wyjawił jeszcze więcej bolesnych szczegółów ze swojego życia. Michał Czernecki wydał bowiem autobiografię, w której rozlicza się z traumatyczną przeszłością. Okazuje się bowiem, że mężczyzna w młodości był molestowany seksualnie! Jego oprawcą stał się wychowawca na obozie harcerskim! Mężczyzna kazał im się między innymi obnażać. W stosunku do Michała Czerneckiego pozwolił sobie też na więcej..

- Pamiętam, że szliśmy jakąś wąską drogą i on nagle zaczął mówić o masturbacji. Zapytał, czy to robię i zapewnił, że to jest zupełnie normalne i że na przykład w wojsku jest tak, że mężczyźni robią to w grupach, w swojej obecności i to jest taki męski rytuał (...). I nagle Roman zapytał: "A ty sprawdzałeś, czy z tobą tam jest wszystko OK? Czy ja mogę sprawdzić?", po czym włożył mi rękę w majtki i mnie dotknął. Tak po prostu - wyznał Michał Czernecki w swojej książce.