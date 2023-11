Fani długo czekali na ten moment. Po ponad roku na Netflixie pojawił się w końcu ich upragniony 3. sezon serialu "Stranger Things". Obok znanych postaci zobaczyliśmy również nowe, które sporo namieszały w fabule. Wśród nich znalazła się także Robin, grana przez Mayę Thurman-Hawke. Kim są jej rodzice? Nazwiska mówią same za siebie!

Córka Umy Thurman i Ethana Hawke'a w "Stranger Things 3"

Jak łatwo się domyśleć, Maya to córka znanej gwiazdorskiej pary: Umy Thurman i Ethana Hawke'a. Wygląda na to, że 21-latka odziedziczyła talent po rodzicach. Maya Thurman-Hawke brawurowo wcieliła się bowiem w postać Robin, pracownicy lodziarni w centrum handlowym. Jej bohaterka pomogła Dustinowi (Gaten Matarazzo) i Steve'owi (Joe Keery) przetłumaczyć rosyjski szyfr i tym samym wpakowała się wraz z nimi w niezłe tarapaty.

O czym opowiada "Stranger Things 3"?

Bohaterowie "Stranger Things" po raz trzeci musieli zmierzyć się z potężnym Demogorgonem, który tym razem stał się naprawdę trudnym przeciwnikiem. W dodatku Eleven (Millie Bobbie Brown) nie do końca jest sobą... Czy jej przyjaciele, na czele z ukochanym Mikem (Finn Wolfhard), zdołają uratować mieszkańców miasteczka Hawkins przed zagładą? Nie obędzie się bez ofiar...

3. sezon "Stranger Things" pojawił się na Netflixie 4 lipca. Osiem odcinków zdążyło już obejrzeć ponad 40 milionów widzów na całym świecie! Wy również jesteście wśród tych osób?

Maya Thurman-Hawke wcieliła się w postać Robin

Do kogo jest bardziej podobna: do mamy czy do taty?

