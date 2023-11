Serial “The Sinner” ( polski tytuł “Grzesznica”), w którym główną rolę zagrała Jessica Biel był jednym z największych hitów Netflixa i otrzymał kilka nominacji do Złotych Globów i nagród Emmy. W 1. sezonie serialu poznaliśmy historię Cory Tannetti, która podczas wypadu z rodziną na plażę zadaje śmiertelne ciosy nieznajomemu mężczyźnie i nie ma pojęcia, co skłoniło ją do popełnienia tej zbrodni. Dopiero długie śledztwo, które prowadzi Harry Ambrose ( w tej roli Bill Pullman) wyjaśnia, co zaszło tego dnia na plaży i dlaczego kobieta dopuściła się tej zbrodni. Netflix pokazał tylko jeden sezon serialu, ale teraz okazuje się, że produkcja pracuje już nad 3. sezonem, w którym zobaczymy popularnego aktora!

Reklama

Powstanie 3. sezon "The Sinner"

Okazuje się, że obok detektywa Harry'ego Ambrose'a w 3. sezonie serialu pojawi się Matt Bomer, który ma zagrać głównego bohatera tej serii. O czym będzie 3. sezon serialu, nad którym pracuje stacja USA Network? Tym razem akcja ma zostać przeniesiona do Nowego Jorku, gdzie Harry Ambrose prowadzi sprawę wypadku samochodowego. Pozornie wydaje się, że jest to zwykła sprawa, ale z czasem okazuje się, że jest związana z ukrytą zbrodnią. Na temat bohatera Matta wiadomo tylko, że mieszka w Nowym Jorku i po wypadku nawiąże kontakt z detektywem. Matt Bomer wraca do stacji USA Network po kilku latach przerwy. Wcześniej grał w produkowanym przez nich serialu "White Collar", który przyniósł mu popularność. Kiedy wraca “The Sinner”? Data premiery nie jest jeszcze znana.

Matt Bomer zagra w serialu “The Sinner”

Mat. promocyjne

W 1. sezonie serialu zagrała Jessica Biel, która za tę rolę otrzymała nominację do Złotych Globów

Mat. promocyjne

Reklama

Zobacz także: Serial "Ty" o zakochanym stalkerze jednym z największych hitów "Netflixa"! Co wydarzy się w 2. sezonie? Wiemy!