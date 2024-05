Wstrząsający, niewygodny i niesamowicie popularny – tak od kilku tygodni mówi się o serialu „Reniferek” Netfliksa. Choć produkcja nie była szumnie zapowiadana przez czerwoną platformę streamingową, w moment stała się hitem. Z pewnością przyczynił się do tego fakt, że twórca serii napisał scenariusz na podstawie własnych doświadczeń. Richard Gadd rzeczywiście przez cztery lata był prześladowany przez stalkerkę, która zmieniła jego życie w koszmar. Oprócz tego padł ofiarą gwałtu. Po obejrzeniu „Reniferka” fani próbowali odkryć tożsamość prawdziwej prześladowczyni oraz innych bohaterów serialu.

Dziennikarz twierdzi, że serialowa Martha z „Renigerka” go prześladuje

Trudno uwierzyć w szokującą opowieść, która zaczyna się od niewinnego gestu, jakim jest podanie szklanki herbaty zagubionej kobiecie. A jednak za „Reniferkiem” stoi prawdziwa historia. Richard Gadd był prześladowany przez stalkerkę w latach 2015-2019. Wreszcie niezbyt znany komik napisał sztukę teatralną, następnie scenariusz serialu Netfliksa”, w których opowiedział o traumatycznych doświadczeniach, jakie go spotkały.

"Reniferek" | Netflix youtube.com/Netflix

Gadd mógł nie przewidzieć, że za sprawą wielkiej popularności jego produkcji fani zaczną szukać prawdziwej Marthy. Internauci wskazali nawet pewną kobietę. Rzekoma stalkerka udzieliła wywiadu na łamach „Daily Mail”. Podobnie jak bohaterka „Reniferka” studiowała prawo i wysyłała Gaddowi wiadomości o podtekście seksualnym.

"Reniferek" | Netflix youtube.com/Netflix

Kobieta, której tożsamość pozostała anonimowa w brytyjskim dzienniku, stwierdziła, że to ona jest ofiarą całej sytuacji. Zauważyła, że po premierze serialu Netfliksa jej spokój został zburzony. Przyznała też, że rozważa pozwanie platformy o zniesławienie. Dodała, że to twórca serialu się nad nią znęca.

"Reniferek" | Netflix youtube.com/Netflix

Później autor artykułu w „Daily Mail”, Neil Sears opublikował zaskakujący tekst. Dziennikarz wyznał, że po wywiadzie to on jest prześladowany przez serialową Marthę z „Reniferka”. Ujawnił, że prawdziwa stalkera ciągle wysyła mu wiadomości i próbuje się do niego dodzwonić.

Kiedy piszę te słowa, telefon znowu dzwoni – czytamy w artykule Searsa.

"Reniferek" | Netflix youtube.com/Netflix

Dziennikarz przekazał, że wiadomości, jakie dostaje od kobiety, są obraźliwe. Jednak nie wszyscy internauci wierzą Searsowi i przypominają, że „Daily Mail” to brytyjski tabloid, który często naciąga i koloryzuje fakty. Warto przypomnieć, że Richard Gadd zaapelował, by nikt nie szukał tożsamości osób, które zainspirowały go do napisania postaci do „Reniferka”.

