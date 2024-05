W ostatnim czasie „Reniferek” znalazł się na szczycie rankingu popularności Netfliksa. Serial o stalkerce, która zmienia życie pewnego komika w koszmar, nadal rozgrzewa dyskusje w mediach społecznościowych. Przyczynił się do tego fakt, że Richard Gadd – twórca sztuki teatralnej oraz serii na platformie streamingowej – sam przeżył taką historię. Internauci szybko zaczęli szukać prawdziwej prześladowczyni. Teraz próbują dowiedzieć się, kim jest serialowy Darrien – mężczyzna, który molestował głównego bohatera. Mają swoje typy.

Kim jest Darrien z „Reniferka”?

Gdy okazało się, że za hitowym „Reniferkiem” stoi prawdziwa historia, zainteresowanie wokół serialu wzrosło jeszcze bardziej. Twórca serii Richard Gadd rzeczywiście był prześladowany przez stalkerkę, o czym wielokrotnie opowiedział w wywiadach. Autor przeżył więcej dramatycznych doświadczeń. W przeszłości padł ofiarą gwałtu, co także widzimy w produkcji Netfliksa.

"Reniferek" | Netflix youtube.com/Netflix

Postać Darriena wywołała ogromne kontrowersje. Być może większe niż Marha. Mężczyzna jest uznanym scenarzystą popularnego programu, który oferuje głównemu bohaterowi pomoc w zrobieniu kariery. Zaprasza Donny’ego do siebie i regularnie częstuje go narkotykami. Ze spotkania na spotkanie coraz bardziej przekracza granice komika.

"Reniferek" | Netflix youtube.com/Netflix

W pewnym momencie dochodzi do najgorszego. Darrien odurza i gwałci Donny’ego. Internauci postanowili odkryć tożsamość tej postaci, podobnie jak zrobili to w przypadku serialowej Marthy. Z magazynu „Vanity Fair” dowiadujemy się, że w gronie podejrzanych znalazł się Sean Foley. Mężczyzna, który ma na koncie statuetkę Tony (Oscar w środowisku teatralnym), zgłosił już to na policję.

Spora część internautów uważa natomiast, że twórca wzorował się na Garym Reichem, producentem filmowym. W tej sprawie głos zabrał już brytyjski „The Sun”, który przekazał, że Reich został fałszywie oskarżony i niesłusznie powiązany z postacią z „Reniferka”.

"Reniferek" | Netflix youtube.com/Netflix

Wreszcie Richard Gadd opublikował na Instagramie relację, w której zaapelował, by ludzie wstrzymali się z zarzutami. Poprosił widzów, by nie próbowali odkryć tożsamości postaci, które pojawiły się w serialu Netfliksa.

Ludzie, których kocham, z którymi pracował i podziwiałem (w tym Sean Foley), są niesprawiedliwie wciągani w te teorie. Proszę, nie spekulujcie na temat tego, kim mogą być prawdziwi bohaterowie. Nie taki był cel naszego dzieła – napisał Gadd.

Sam twórca hitu niechętnie mówi o tym, co spotkało się z osobami, które go skrzywdziły. Zasugerował jednak, że jego stalkerka nie została aresztowana. Przyznał też, że nie widzi w niej potwora, ale osobę z zaburzeniami psychicznymi, która nie może liczyć na wsparcie ze strony państwa. Zapewnił, że sprawa „została już załatwiona”.

"Reniferek" | Netflix youtube.com/Netflix

Warto przypomnieć, że niedawno kobieta, którą okrzyknięto „prawdziwą Marthą”, udzieliła wywiadu brytyjskiej prasie i zapowiedziała, że może pozwać Netfliksa o zniesławienie. Oglądaliście „Reniferka”? Co myślicie o głośnym serialu?

