Premiera drugiego sezonu „Sex Education” obędzie się już w 2020 roku, oczywiście na Netfliksie! Co tym razem wydarzy się w życiu młodych bohaterów? Zobaczcie pierwsze zdjęcia!

Głównym bohaterem "Sex Education" jest nieśmiały nastolatek Otis Milburn, którego matka jest terapeutką seksualną. W pierwszym sezonie Otis i jego przyjaciółka Maeve Wiley postanawiają wykorzystać jego talent i udzielać płatnych porad seksualnych swoim rówieśnikom. Co ciekawe, sam Otis ma problem ze swoją seksualnością. Czy związek z Olą otworzy go na... seks? Jednocześnie jego stosunki z Maeve pozostają dość napięte. Tymczasem w liceum Moordale wybucha epidemia chlamydii, co zwraca uwagę na potrzebę lepszej edukacji seksualnej wśród uczniów. Natomiast pojawienia się w mieście nowych dzieciaków może zaburzyć dotychczasową hierarchię w szkole.

Przyjaźń Maeve i Aimee jest dużo silniejsza, od kiedy Aimee odłączyła się od poprzedniej paczki znajomych. Eric zauważa, że jego pewność siebie przyciąga nieznany mu dotąd rodzaj atencji. Adam, który jest w szkole wojskowej, wciąż nie umie sobie poradzić z tym, co czuje do Erica. Lily postanawia zrobić sobie przerwę w odkrywaniu swojej seksualności i skupić się na rozwijaniu talentu artystycznego. Zaczyna też przyjaźnić się z Olą. Jackson jest zmuszony bardziej trenować swój mózg niż mięśnie i wciąż musi mierzyć się z presją rodziców. Związek Jean i Jakoba wychodzi na jaw i muszą oni nauczyć się funkcjonować jako nietypowa rodzina. Jean odkrywa też niespodziewaną więź z panią Groff. A to wszystko w drugim sezonie "Sex Education" - premiera 8 nowych odcinków już w 2020 roku!

