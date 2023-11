Ruszyły właśnie zdjęcia do nowego serialu Canal+. "Król" to produkcja oparta na prozie Szczepana Twardocha o tym samym tytule. Reżyserią zajął się ceniony w środowisku filmowym Jan P. Matuszyński, który odpowiada między innymi za sukces filmu "Ostatnia rodzina". W obsadzie pojawiły się same mocne nazwiska. Wygląda na to, że to będzie naprawdę wyjątkowa pozycja, jeśli chodzi o polskie seriale.

Canal+ rozpoczął produkcję nowego serialu pt. "Król"

Michał Żurawski wcieli się w postać głównego bohatera, Jakuba Szapiro. Z kolei jego przeciwnika, Kum Kaplicę, zagra Arkadiusz Jakubik, który bardzo rzadko pojawia się w polskich serialach. Oprócz nich na ekranie zobaczymy takie nazwiska, jak choćby Borys Szyc (Janusz Radziwiłek), Andrzej Seweryn, Magdalena Boczarska (Ryfka Kij), Krzysztof Pieczyński, Adam Ferency, Aleksandra Konieczna czy też Bartłomiej Topa.

Pierwszy klaps padł na planie na początku kwietnia. Ekipa filmowa będzie pracowała w Warszawie i Łodzi. Canal+ na razie nie ujawnił, kiedy "Król" trafi na ekrany. Czekacie?

Pierwsze zdjęcia z planu "Króla".

Obsada jest naprawdę wybitna

