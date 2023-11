Zaledwie dwa tygodnie temu widzowie mieli okazję obejrzeć ostatni odcinek drugiego sezonu serialu "Belfer", a już pojawiają się pytania, czy będzie kontynuacja hitu Canal+. Serial z Maciejem Stuhrem w roli głównej spotkał się z ogromną sympatią publiczności. Czy będą nowe odcinki "Belfra"? Jest oficjalne stanowisko stacji w tej sprawie.

Co z trzecim sezonem "Belfra"?

Każdy nowy odcinek drugiego sezonu serialu "Belfer" oglądało średnio 267 tys. widzów, co dało Canal+ 1,86% udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl. W porównaniu do pierwszego sezonu widownia się nie zmieniła. Czy to wystarczająco, by stacja rozważała produkcję trzeciego sezonu? Okazuje się, że nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Na razie analizowane są wyniki oglądalności poprzedniego sezonu.

- Decyzję w tej sprawie podejmiemy w pierwszym kwartale 2018 roku - wyjaśnia Wirtualnemedia.pl Paulina Smaszcz-Kurzajewska, dyrektor ds. komunikacji platformy nc+.

Serial "Belfer" opowiada historię nauczyciela języka polskiego Pawła Zawadzkiego, który zaangażował się w sprawę rozwiązania zabójstwa uczennicy liceum Joanny Walewskiej. Każdy kolejny odcinek serialu widzowie śledzili z zapartym tchem, co przyniosło produkcji ogromny sukces. Czy będzie kontynuacja tej porywającej historii krymianlnej? Na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli jeszcze poczekać.

