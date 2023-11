Gdy chłopak postanowi wziąć w końcu odpowiedzialność za swoje czyny, Marta zblednie i go zatrzyma.

Czy ty wiesz, co ty mówisz?! Dla ciebie to oznacza więzienie! Nigdy się na to nie zgodzę… Poinformuj lekarzy anonimowo! Nie wiem, zadzwoń, powiedz im, co to za świństwo, jaki jest skład tego draństwa... Ale Andrzejowi nic nie mów!(…) Synu... Proszę cię, nie rób tego...