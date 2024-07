Maciej Musiał nie będzie już grał w serialu "Rodzinka.pl"?! Aktor i prezenter już od października rozpoczyna studia aktorskie w Krakowie. Jak zdradził przed kamerą Party.pl, studenci pierwszego roku nie mogą grać. Czy to oznacza, że Maciej na jakiś czas zniknie z ekranów telewizorów? Polecamy: Jak zostać aktorem: casting, studia aktorskie lub teatralne

Nie można grać na pierwszym roku, natomiast można dokończyć projekty, które już się rozpoczęło - powiedział Maciej Musiał.

Czy jednak zostanie w "Rodzince.pl"? A co z "The Voice of Poland"?! Dowiecie się z materiału wideo!

Na czas pierwszego roku musi zrezygnować z nowych projektów. Może jednak dokończyć te już rozpoczęte.