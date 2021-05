M jak miłość: Zaręczyny Pawła i Franki w finale sezonu! Kinga będzie w kolejnej ciąży?

Już w najbliższy wtorek (31 maja) Telewizyjna Dwójka wyemituje finał najnowszego sezonu "M jak miłość"! Co wydarzy się w ostatnim odcinku przed przerwą wakacyjną? W hicie o rodzinie Mostowiaków nie zabraknie wzruszeń i zaskakujących zwrotów akcji. Czy Kinga będzie w kolejnej ciąży? Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, co wydarzy się w "M jak miłość"!

Zaręczyny Pawła i Franki w finale "M jak miłość"

W finałowym odcinku dalszy ciąg dramatu Mateusza (Krystian Domagała). Po odejściu Lilki (Monika Mielnicka) teściowa przekaże Mateuszowi pożegnalny list i obrączkę ślubną. Matka Lilki będzie wspierać męża córki w trudnych chwilach.

Synku, tak mi przykro... Wiem, że to głupio zabrzmi, ale jestem i zawsze będę po twojej stronie. Nigdy nie wybaczę Lilce tego, co zrobiła… Pamiętaj, że to zawsze będzie twój dom. I nie miej do mnie żalu...

Z kolei u Zduńskich szykuje się wielka impreza z okazji otwarcia bistro "Nasz Zielony Sad" podczas której Paweł (Rafał Mroczek) oświadczy się France (Dominika Kachlik)! W bistro pojawi się rodzina Franki z gór. Kuzyn Franki w pewnym momencie zobaczy, jak Piotrek (Marcin Mroczek) przytula się do Kingi (Katarzyna Cichopek) i zrobi mu ostrą awanturę- okazuje się, że chłopak nie wiedział, że Paweł ma brata bliźniaka i będzie przekonany, że to Paweł zdradza Frankę. Na szczęscie na sytuację opanuje Gutowski (Piotr Majerczyk) który odciągnie kuzyna Franki od Piotrka.

Kiedy wszystko się wyjaśni Paweł poprosi swoją partnerkę o rękę, ale reakcja Franki zaskoczy wszystkich.

- Wyjdziesz za mnie?

- Przykro mi, ale… nie!

- Nie? A dlaczego nie?

- Bo... ja wszystko wiem! Stryj cię do tego namówił, prawda? Ale ja tak nie chcę! To nie ma być żaden układ, przymus... Chcę, żeby to była twoja decyzja, nasza... i z serca, a nie z rozsądku!

- Twój stryj nie ma nic wspólnego z moją decyzją... I nie ma też nic wspólnego z tym, że… bardzo cię kocham. I chcę, już od dawna… się z tobą ożenić...

- Dawaj, brat... Zduńscy tak łatwo się nie poddają!

- Słyszysz? No. Więc zapytam jeszcze raz… wyjdziesz za mnie?

- I ty tak serio? Tylko błagam, nie kłam! Naprawdę tego chcesz?...

- Tak... Wyjdę za ciebie... Tak, trzy razy tak!!!

To jednak nie koniec emocji w rodzinie Zduńskich. Okazuje się bowiem, że Kinga i Piotrek zaczną podejrzewać, że ich rodzina ponownie się powiększy. Kiedy Piotrek zauważy, że jego żona źle się czuje zacznie się zastanawiać, czy przypadkiem nie chodzi o ciążę.

- Kochanie, a może… Czy ty przypadkiem… nie jesteś w ciąży?

- W ciążę nie zachodzi się... "przypadkiem"! Proszę cię, bez paniki, okay? Mam zwykłe mdłości...

Zduńska po przeanalizowaniu dat zrozumie, że naprawdę może być w ciąży i będzie tym naprawdę przerażona.

- To w ogóle nie wchodzi w grę, słyszysz?! Nie możemy mieć więcej dzieci, nie damy rady! Rozumiesz?! Boże, Piotrek... To... Przecież to niemożliwe!...

Czy Kinga naprawdę będzie w ciąży? Oglądajcie finałowy odcinek sezonu "M jak miłość"!