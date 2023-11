Fani serialu "M jak miłość" z niecierpliwością czekają na nowe odcinki, które pojawią się na antenie TVP2 dopiero po wakacjach. Szczególnie kilka wątków rozgrzało widzów "Emki" do czerwoności. Chodzi oczywiście o sprawę trójkąta miłosnego między Izą, Marcinem a psychopatycznym Arturem. Jednak to nie jedyna sprawa, która przed wakacjami nabrała rumieńców. Przypomnijmy, że w ostatnich odcinkach "M jak miłość" w tym sezonie do aresztu trafił sam Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek)!

Reklama

Zobacz: Dramat w "M jak miłość"! Andrzej Budzyński trafi na 12 lat do więzienia za gwałt?!

Przypomnijmy, że Karolina Kubiak (Iga Górecka) oskarżyła mecenasa Budzyńskiego o molestowanie oraz o próbę gwałtu. Kobieta zrobiła to w zmowie z konkurentką prawnika, Jolą Kaczmarek (Monika Krzywkowska). Świadkiem aresztowania Budzyńskiego była jego ukochana. Madzia (Anna Mucha) od początku nie chciała wierzyć w to, że jej partner jest winny. W powakacyjnych odcinkach "M jak miłość" Magda Marszałek nadal będzie walczyła o to, aby oczyścić Budzyńskiego z zarzutów. W chwili załamania niespodziewanie z pomocą przyjdzie jej... Aneta (Ilona Lewandowska)! Kochanka jej byłego męża użyje własnych, nie do końca legalnych sposobów na to, aby ratować Budzyńskiego.

Zobacz także: Gwiazda "M jak miłość" wyszła za mąż! Pokazała zdjęcie ze ślubu. Kim jest jej mąż?

Jak podaje "Świat Seriali", Aneta Kryńska ponownie skorzysta z usług prywatnego detektywa. Kobieta zleci mu zdobycie wszelkich przydatnych informacji na temat Karoliny. Gdy dostanie je do ręki, złoży wizytę w mieszkaniu prawniczki. Kryńska powie jej, że również padła ofiarą Budzyńskiego. Czy Aneta na pewno ma czyste intencje? Odpowiedź już pod koniec sierpnia w nowych odcinkach serialu "M jak miłość"! Będziecie oglądać?

POLECAMY: Śmierć Tomka, odejście Lucjana, zdrada Ali... Pamiętasz najważniejsze momenty sezonu "M jak miłość"?

Budzyński jest w poważnych tarapatach

MTL Max Film

Reklama

Czy ich związek to przetrwa?