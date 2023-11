Czeka nas ostra kłótnia między Piotrkiem (Marcin Mroczek) a Pawłem (Rafał Mroczek)? Co poróżni braci Zduńskich z "M jak miłość"?

W ostatnich odcinkach serialu, który już od ponad 19 lat jest jednym z największych hitów Telewizyjnej Dwójki, najwięcej emocji przynosiły widzom m.in. wątki Olka (Maurycy Popiel), Izy (Adriana Kalska), Marcina (Mikołaj Roznerski), Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek). Ale już wkrótce sporo wrażeń z pewnością przyniesie nam również wątek Piotrka i Pawła Zduńskich!

Według doniesień portalu superseriale.se.pl już w najbliższy poniedziałek, 9 grudnia, TVP2 wyemituje 1476. odcinek "M jak miłość", w którym Piotrek zrozumie, że jego brat powoli zajmuje jego miejscu w domu! Piotrek od jakiegoś czasu skupia się na swojej karierze, przez co Kinga coraz częściej musi liczyć na pomoc brata swojego męża. Teraz jednak Piotrek zrozumie, że przez pracę oddala się od swoich bliskich, a rolę ojca i męża w domu przejmuje jego brat!

W 1476. odcinku serialu Piotrek zauważy, że kiedy w bistro zepsuje się klimatyzacja jego żona... zadzwoni do Pawła, żeby jej pomógł. Piotrek będzie zaskoczony całą sytuacją i sam zabierze się za naprawę kłócąc się przy tym z bratem o to, jak rozwiązać problem z klimatyzacją. Później Piotrek dozna szoku, kiedy zrozumie, że jego dzieci są bardziej zżyte właśnie z Pawłem!

- Wujek, a pamiętasz, że obiecałeś nam wycieczkę rowerową? - zaczną dzieci

- No pewnie, że pamiętam! Kiedy? Może jutro? - odpowie Paweł.

- A może pojedziemy jutro do zoo, co wy na to?- wtrąci wyraźnie zaskoczony Piotrek.

- Nie, wolimy na rowery z wujkiem- odpowiedzą dzieci.