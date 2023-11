Kinga zapyta Pawła wprost, kim jest tajemnicza blondynka ze zdjęć.

- Kto to? Ta dziewczyna…

- Znajoma! Robiłem jej dziś sesję…

- Ładna ta twoja… „znajoma”.

- Moja kochana… Nie bądź zbyt dociekliwa!

- Ja? No skąd... Po prostu interesuję się życiem swoich bliskich. To chyba normalne?