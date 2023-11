1 z 8

W 1413. odcinku "M jak miłość", który już w poniedziałek, 21.01.2019 o godzinie 20:55 w TVP będzie gorąco! A to wszystko za sprawą gorących wakacji Izy (Adriana Kalska) i Marcina (Mikołaj Roznerski), którzy w końcu będą mogli cieszyć się sobą. Marcin, po rozstaniu z Anią (Maria Pawłowska) chce w końcu stworzyć bezpieczną rodzinę dla dzieci. A żeby odpocząć po wszelkich zawirowaniach, wybierze się z Izą do siedliska Uli (Iga Krefft) do Grabiny. Nie zabraknie miłosnych igraszek w wodzie! Zobaczcie sami.

Zobacz: "M jak miłość" to twój ulubiony serial? Sprawdź się w naszym QUIZIE! Jak dobrze oglądałeś wczorajszy odcinek?