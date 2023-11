Gdy jedna z klientek bistro – pani Olga (w tej roli Anna Milewska, gwiazda serialu „Złotopolscy”) – nagle przewróci się i zrani w rękę, Agnieszka od razu podbiegnie, by jej pomóc, wspierana właśnie przez Chodakowskiego.

Młody lekarz szybko ranną zbada – w pokoiku na zapleczu.

- Niestety, to może być coś więcej, niż tylko zwykłe stłuczenie... Bez prześwietlenia się nie obejdzie. Podjedziemy na moment do kliniki!(…) To naprawdę żaden kłopot. Klinika, w której pracuję jest niedaleko, a wszystkie badania, rentgen są refundowane. Załatwimy to raz-dwa!