W dniu wyborów Agata odwiedzi Banachową w domu - i od razu zobaczy, że znów została pobita. Krystyna wszystkiemu jednak zaprzeczy i wyrzuci lekarkę za drzwi.

- Ten siniak pod pani okiem… Jest bardzo starannie zamaskowany, ale ja go widzę. Co? Mąż denerwował się przed wyborami i musiał odreagować?(...) Jeśli pani nie myśli o sobie, niech pani przynajmniej pomyśli o dzieciach. Ich zdrowiu… Mogę polecić dobrego adwokata.

- Dziękuję za radę, pani doktor i za wizytę. Do widzenia!