"M jak miłość": Lilka będzie w ciąży!? Monika Mielnicka pokazała zaskakujące zdjęcie

Nowy sezon "M jak miłość" to nowa Lilka! Co na to Mateusz?

Lilka w nowym sezonie " M jak miłość " przejdzie metamorfozę. Całkowicie zmieni się jej fryzura i styl ubierania, ale to nie wszystko! Żona Mateusza nie będzie już smutną, zastraszoną nastolatką, ale pewną siebie kobietą, która niesie pomoc innym! Kto stoi za przemianą Lilki? Czy dziewczyna po traumatycznych przeżyciach i przemianie zdecyduje się wyjechać z Grabiny? Nowy sezon "M jak miłość" to nowa Lilka! Lilka mimo młodego wieku bardzo wiele przeszła. Awantury ojca alkoholika, przemoc domowa, brutalny gwałt! Dziewczynie uda się w końcu pozbierać i już jako żona Mateusza, mając ogromne wsparcie z jego strony, bardzo się zmieni. Efekt tej metamorfozy zobaczymy we wrześniu w 21. sezonie "M jak miłość". Monika Mielnicka, która wciela się w postać Lilki w "Świecie Seriali" zdradziła, co czeka jej bohaterkę: Moją bohaterkę czeka przemiana zarówno zewnętrzna - wizerunkowa, jak i wewnętrzna - duchowa. Po ślubie z Mateuszem, który okaże się dojrzałym i odpowiedzialnym chłopakiem Liliana odzyska poczucie własnej wartości. Wejdzie do rodziny Mostowiaków da jej impuls do rozwoju i wyzwolenia się z traumy po gwałcie oraz po przemocy domowej ze strony ojca alkoholika - powiedziała Monika Mielnicka w "Świecie Seriali". Młoda aktorka w rozmowie z magazynem dodała też, że jej postać stanie się pomocna dla bliskich i będzie "lekarzem dusz"! Czy to oznacza, że Lilka nie porzuci marzeń o studiach i zdecyduje się na kierunek bliski jej doświadczeniom życiowym i wybierze psychologię? Lilka już nie będzie pogrążoną w depresji płaczką z Grabiny. Teraz to ona zacznie pomagać wszystkim wokół - swojej mamie, a także koleżankom Ali i Ewce. Z ofiary zmieni się w anioła stróża. Idealnie wręcz poczuje się w roli "lekarza dusz"...