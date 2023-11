Kolejna wielka zmiana aktora w „M jak miłość”! Tym razem w serialu zobaczymy nową Maję. Ania Wierzchoń od dwóch lat grała córkę Izy i Marcina, a teraz w jej rolę wcieli się inna dziewczynka. Nową gwiazdą „ M jak miłość” będzie Oliwia Kaczmarek. Ta zmiana to duże zaskoczenie dla wszystkich fanów serialu, co więcej nic nie zapowiadało, że Wierzchoń będzie musiała pożegnać się z rolą. Zajrzyjcie do galerii i sprawdźcie, dlaczego Iza i Marcin będą mieli inną córkę!

