Z kolei Franek (Piotr Nerlewski) nadal będzie tropił lokalnych kłusowników. Młody leśnik zacznie śledzić jednego z podejrzanych i zrobi z ukrycia serię zdjęć – licząc na pomoc policji. Ale Staszek (Sławomir Holland) okaże się bezradny.

- To żaden dowód, kolego... Wiemy tylko to, co wiedzieliśmy - że Gliński siedzi w tym po uszy. I co z tego? Nic z tym na razie nie mogę zrobić. Facet powie, że dokarmia zwierzynę leśną i będzie się nam śmiał w twarz!