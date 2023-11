W finale dziewczyna wyzna jednak koleżankom, że spotkała mężczyznę, który podbił jej serce...

Dwa lata temu załatwiałam w Warszawie służbowe sprawy... Ktoś mi pomagał, zaiskrzyło. I tak, to było coś… No i… on kogoś poznał. Nic z tego nie wyszło. A ja do dzisiaj zastanawiam się, co by było, gdyby… Ale też bez przesady, dziewczyny, znacie mnie! Jestem realistką, zawsze byłam i nie wierzę w te wszystkie: coup de foudre, na zabój i do śmierci!