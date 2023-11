Zmarł Luke Perry, którego nastolatki w latach 90. pokochały przede wszystkim za rolę niepokornego Dylana w serialu "Beverly Hills 90210". Aktor wystąpił także w takich hitach, jak choćby "Buffy - postrach wampirów", "Piąty element" czy też "Fuks". Ostatnio coraz rzadziej pojawiał się na szklanym ekranie. W 2017 roku znalazł się jednak w ekipie serialu "Riverdale", który bije rekordy popularności na platformie Netflix. Rola Freda Andrewsa przyniosła mu ogromną sympatię młodego pokolenia.

Luke Perry nie żyje. Ostatnia rola aktora

"Riverdale" to serial, który pojawił się na Netflixie w 2017 roku. Niemal od razu podbił serca przede wszystkim młodszej publiczności. Tytułowe Riverdale to małe miasteczko, w którym dochodzi do tragedii. W tajemniczych okolicznościach umiera Jason Blossom (Trevor Stines), syn najbardziej wpływowej rodziny w mieście. Jego koledzy, na czele z Archiem Andrewsem (K.J. Apa), próbują rozwikłać zagadkę śmierci ich przyjaciela.

Luke Perry wcielił się w ojca głównego bohatera. Gdy okazało się, że aktor nie żyje, cała ekipa Netflixa pożegnała go we wzruszający sposób za pośrednictwem Instagrama.

- Wiadomość o śmierci Luke'a Perry'ego złamała nam serce. Luke zrobił na nas ogromne wrażenie swoją pracą na planie "Riverdale" i "90210". To bardzo smutny dzień dla jego fanów i dla tych, którzy go znali i kochali. Składamy szczere kondolencje rodzinie, przyjaciołom i całemu zespołowi "Riverdale". Będziemy za tobą bardzo tęsknić, Luke - czytamy na Instagramie.

Na razie nie wiadomo, co stanie się z postacią graną przez aktora. Przypomnijmy, że Luke Perry na początku marca trafił do szpitala w wyniku rozległego wylewu. Choć lekarze robili wszystko, aby go uratować, po kilku dniach rodzina gwiazdora "Beverly Hills 90210" powiadomiła o jego śmierci. Luke Perry zmarł w wieku 52 lat. A jeszcze niedawno pojawił się na planie nowego filmu Quentina Tarantino pt. "Once Upon a Time in Hollywood", w którym zagrał również polski aktor, Rafał Zawierucha...

Przyjaciele pożegnali Luke'a Perry'ego

Serial "Riverdale" przyniósł mu ogromną popularność wśród młodych widzów

Oglądaliście go w "Riverdale"?

