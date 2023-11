Nagła śmierć Luke’a Perry'ego poruszyła nie tylko fanów „Beverly Hills, 90210”. Wielu wielbicieli, w tym bardzo młodych, zyskał bowiem dzięki swojej ostatniej roli - w serialu „Riverdale”, który również w Polsce możemy oglądać na platformie Netflix. Teraz zastanawiają się, co stanie się z ich ulubionym serialem.

Choć produkcja opowiada o nastolatkach, spore znaczenie mają w nim również rodzice - szczególnie grany przez Luke’a Fred Andrews. To ojciec głównego bohatera, Archie Andrewsa, a zarazem głos rozsądku nie tylko dla chłopaka, ale też i innych młodych bohaterów.

Lubie grać tatę, ponieważ lubię być tatą. Myślę, że to postać świetnie osadzona w serialu. To facet, który naprawdę troszczy się o Archiego, ale również o swoją pracę i bycie dobrym budowlańcem. Uwielbiam to - tak Perry opisywał swoją rolę w The Hollywood Reporter.