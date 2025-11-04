Lucjan Mostowiak, kultowa postać serialu „M jak miłość”, pojawił się na ekranie po ośmiu latach od śmierci odtwórcy roli, Witolda Pyrkosza. We wtorek, 4 listopada 2025 roku, stacja TVP2 wyemitowała specjalny odcinek serialu, który zszokował widzów w całej Polsce. Fani z niedowierzaniem obserwowali powrót Lucjana do Grabiny – fikcyjnej miejscowości, w której od lat toczy się akcja serialu. TVP zdecydowała się na śmiały krok – ożywiła postać Lucjana Mostowiaka przy użyciu sztucznej inteligencji. Technologia AI umożliwiła wierne odwzorowanie wizerunku i głosu zmarłego w 2017 roku Witolda Pyrkosza. Dla wielbicieli serialu było to wydarzenie bezprecedensowe i niezwykle poruszające.

Jubileusz „M jak miłość” z udziałem zmarłego bohatera

Powrót Lucjana nie był przypadkowy. Został on zaplanowany z okazji 25-lecia serialu „M jak miłość”. Specjalny odcinek zatytułowany „25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz” miał swoją prapremierę już 6 października 2025 roku na platformie TVP VOD. Emisja telewizyjna odbyła się miesiąc później, 4 listopada na antenie TVP2.

Akcja jubileuszowego odcinka została osadzona w Grabinie – miejscu symbolicznym dla wszystkich fanów produkcji. W odcinku Piotr Zduński wraca do rodzinnej miejscowości, przywożąc ze sobą nie tylko rodzinę, ale i sekret ukrywany przez ćwierć wieku. Nocne spotkanie w Grabinie staje się przełomowe nie tylko dla Natalii i Adama, lecz także dla całej rodziny Mostowiaków.

Sztuczna inteligencja „wskrzesza” Witolda Pyrkosza

Witold Pyrkosz, niezapomniany odtwórca Lucjana Mostowiaka, zmarł w 2017 roku. Jego śmierć była ogromnym ciosem zarówno dla ekipy serialu, jak i dla milionów widzów. TVP zdecydowała się jednak na odważny krok – wykorzystała sztuczną inteligencję, by oddać hołd aktorowi i jego roli. Efekt? Lucjan Mostowiak powrócił na ekran, jakby nigdy nie odszedł.

Widzowie mogli ponownie zobaczyć ukochaną parę – Lucjana i Barbarę Mostowiaków – w wykonaniu Witolda Pyrkosza i Teresy Lipowskiej. Dzięki nowoczesnej technologii AI, która zrekonstruowała wygląd i sposób mówienia aktora, udało się stworzyć wyjątkową, pełną emocji scenę.

Wzruszający powrót Lucjana przez odnaleziony list

W jubileuszowym odcinku kluczową rolę odegrał zaginiony list. Seniorka rodu, Barbara Mostowiak, przeglądając rodzinne pamiątki, natrafia na zapomniany list od zmarłego męża. To właśnie ten list staje się symbolicznym mostem łączącym przeszłość z teraźniejszością.

Słowa Lucjana poruszają do głębi całą rodzinę. To nie tylko wzruszający powrót na ekran – to także domknięcie pewnego etapu historii rodu Mostowiaków. Dzięki listowi postać Lucjana została pokazana jako wciąż żywa w pamięci bliskich i fanów.

Dla widzów było to niezwykle poruszające przeżycie. Powrót Lucjana Mostowiaka pokazał siłę emocji i znaczenie wspomnień. TVP oddała hołd nie tylko aktorowi, ale także wszystkim, którzy przez lata tworzyli ten wyjątkowy serial.

Kiedy i gdzie oglądać wyjątkowy odcinek?

Specjalny odcinek „M jak miłość” był dostępny dla widzów już od 6 października 2025 roku na platformie vod.tvp.pl. Oficjalna emisja telewizyjna odbyła się 4 listopada na antenie TVP2.

Dzięki nowoczesnej technologii i odważnej decyzji produkcji fani mieli okazję ponownie zobaczyć ukochaną postać. Lucjan Mostowiak powrócił na ekran, przypominając, jak wielkie znaczenie mają rodzina, miłość i pamięć. Ten jubileuszowy odcinek na długo pozostanie w sercach widzów, a wykorzystanie AI do przywrócenia legendarnego bohatera zapisze się w historii polskiej telewizji jako wydarzenie bez precedensu.

