"Lekarze na start" to nowy serial twórców "M jak miłość" i "Na dobre i na złe". Możemy w nim śledzić losy młodych lekarzy, wśród których jest m.in. doktor Dagmara Stawska (w tej roli Maria Pawłowska). Do tej pory dr Dagmara dała się poznać z niekoniecznie pozytywnej strony - jest bezduszna i traktuje swoich pacjentów jedynie jak ciekawe przypadki. Ale niedługo może się to zmienić! Maria Pawłowska wyjawiła nam, co wydarzy się w życiu jej bohaterki. Zobaczcie nasz materiał wideo.

W życiu dr Dagmary nastąpią spore zmiany

Maria Pawłowska wyjawiła nam, co zmieni się w życiu jej postaci