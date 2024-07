Julia Wyszyńska nie będzie już grała w serialu „Na dobre i na złe” w TVP2 - podaje portal wPolityce.pl. Tak zdecydował prezes TVP Jacek Kurski, aktorka występuje bowiem w kontrowersyjnym przedstawieniu „Klątwa” w Teatrze Powszechnym w Warszawie i odgrywa tam m.in. seks oralny z figurą papieża Jana Pawła II.

Ten sam portal podaje, że w innej ze scen, postać grana przez Wyszyńską zbiera pieniądze na zabójstwo Kaczyńskiego. Cytuje też samą Wyszyńską, która mówiła o roli:

Oliwer [Frljić, reżyser], znając moje poglądy, zaproponował mi scenę, w której miałam zbierać pieniądze na zabójstwo Kaczyńskiego i miałam w tej scenie zapytać was, czy chcielibyście przeznaczyć pieniądze na ten cel i sprawdzić, czy nadal będziemy w ramach działania artystycznego, w tym przypadku spektaklu teatralnego. Co się okazuje, naprawdę można znaleźć człowieka, który może to zrobić za 50 tysięcy euro, czyli tanio - cytuje Wyszyńską wPolityce.pl.